شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق الحكومة اليمنية المشارك في لجنة إعادة الانتشار إلى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الحكومة اليمنية المشارك في لجنة إعادة الانتشار، السبت، إلى الحديدة .

ووصل الفريق الحكومي اليمني على متن السفينة فوس أبولو التابعة للأمم المتحدة، حرصاً منها على إنجاح الاجتماع الثلاثي للجنة إعادة الانتشار وتحقيق السلام في الحديدة.

وأفاد مراسل "العربية" أن باتريك كاميرت رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد سيجتمع غدا مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين وممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين على متن سفينة في عرض البحر وذلك بعد أن تعذر عقد اجتماع اللجنة في مدينة الحديدة بسبب رفض ممثلي الانقلابيين الذهاب إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأكدت مصادر في اللجنة أن ممثلي الحكومة والفريق الأممي متواجدون على متن السفينة بانتظار حضور ممثلي الحوثيين غدا صباحا لحضور اجتماع اللجنة الذي من المرجح أن يكون آخر اجتماع يرأسه الجنرال باتريك كاميرت قبل تسليم مهامه لخلفه الجنرال مايكل لوليسجارد المتوقع وصوله إلى عدن خلال اليومين القادمين.

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت الجمعة أن الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد الذي حل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت يصل الأحد العاصمة الأردنية عمّان.