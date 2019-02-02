لحظة استقبال الحريري في "قصر بعبدا"... ماذا فعل في اليوم الأول (فيديو)

وعقدت الحكومة اللبنانية جلستها الأولى، اليوم السبت 2 فبراير/ شباط، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، في القصر الجمهوري في بعبدا.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال الحريري ومصافحته لأعضاء الحكومة، كما نشرت فيديو آخر نشره الحريري على صفحته على "تويتر" أورد فيه أحداث اليوم حتى لحظة وصوله إلى قصر بعبدا.

وعلق على الفيديو: "سترون تعاونا كبيرا بين الوزراء، ومجلس الوزراء، لنعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين. لا وقت لنضيعه".

وهنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، الوزراء الجدد،وقال: "أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين، مشيرا إلى أن الظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت"، وذلك وفقا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام".

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، فيما لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "البيان الوزاري سينجز في خلال أسبوع"، وذلك وفقا لصحيفة "المستقبل" اللبنانية.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن "مجلس الوزراء شكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وإنه لا خلافات جوهرية حول البيان، إنه سيصدر خلال أسبوع".

وأضاف الجراح، خلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة الحكومة الأولى: "قرار النأي بالنفس كان بمصلحة لبنان". وأردف الجراح، أن رئيس الجمهورية نبه إلى ضرورة الانتباه للحديث عن الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري أكد أن وقت العمل قد حان، فيما أعطى رئيس الجمهورية مهلة شهر لصياغة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة.