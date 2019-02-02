لاعبو "العنابي" يشاركون الجماهير القطرية فرحتهم باللقب الآسيوي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

استقل لاعبو المنتخب القطري حافلة مفتوحة جابت شوارع الدوحة، مساء السبت، لمشاركة المواطنين والمقيمين فرحتهم بالفوز التاريخي بكأس آسيا 2019.

الحافلة، التي خصصتها السلطات القطرية لاستقبال لاعبي العنابي والاحتفال بهم، زُينت بأعلام قطر وسلطنة عُمان.

وجاء وضع علم سلطنة عمان على الحافلة -على ما يبدو- امتنانا لجماهيرها التي وقفت بقوة وراء المنتخب القطري في كل مباريات البطولة، وحضرت بكثافة لتشجيعه حتى المباراة النهائية وفوزه باللقب، خاصة في ظل عدم تمكن الجماهير القطرية من مساندة فريقها بالإمارات على خلفية الأزمة الخليجية.

وعلى جانبي الطرق التي تمر بها الحافلة احتشد آلاف المشجعين، ملوحين بالأعلام القطرية، ومرددين هتافات مرحبة بهم ومشيدة بإنجازهم التاريخي.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في مقدمة مستقبلي منتخب "العنابي" في مطار الدوحة الدولي.

وحرص الأمير على تهنئة كل لاعب وكل عضو من البعثة القطرية على حدة، ووضع طوق من الورود على عنقه، في إشارة إلى التقدير الذي يكنه للإنجاز الذي حققه اللاعبون، قبل أن يقوم بالتقاط صور تذكارية جماعية مع اللاعبين.

وعقب وصول المنتخب القطري إلى المطار قادما من سلطنة عُمان، جرى عزف النشيد الوطني للبلاد، إلى جانب موسيقى عسكرية وتراثية.

وشارك في استقبال المنتخب كذلك عشرات الوزراء والمسؤولين وقيادات بارزة في البلاد.

وبعيدا عن المطار، احتشد آلاف المشجعين ومئات من قوافل السيارات بمنطقة كورنيش الدوحة لاستقبال أبطال آسيا، الذين حققوا البطولة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وزين علم قطر مبنى فندق شيراتون والساحة المجاورة، إضافة إلى الشاشات العملاقة التي تنقل مباشرة مراسم وصول المنتخب وحركة تنقله.

وجابت السيارات شوارع الدوحة، وهي تلوح بأعلام قطر، فيما يطلق سائقوها أصوات الأبواق فرحة بتتويج العنابي بطلا لآسيا.

وأطلقت بعض الجماهير الألعاب النارية في الهواء فرحة بالفوز التاريخي لـ"العنابي".

وحقق العنابي إنجازه إثر فوزه على اليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف واحد، في البطولة التي استضافتها دولة الإمارات.

وبهذا الفوز التاريخي يحقق المنتخب القطري كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه؛ ليصبح المنتخب التاسع في تاريخ البطولة التي يتوج باللقب.