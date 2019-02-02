شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم «عرق مسكر» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في نقطة الضبط الأمني بالشميسي 4 أشخاص بحوزتهم عرق مسكر.

وأثناء قيام رجال القوة الخاصة بعملهم المعتاد بنقطة الضبط الأمني بمركز الضبط بالشميسي قُبيل الفجر بساعات اشتبهوا في مركبتيْن من نوع خصوصي إحداهما بها شخص واحد “القائد”، والأخرى يُوجد بها 3 أشخاص، حيث جرى استيقاف المركبتيْن وبالاستفسار الروتيني عن الأوراق الثبوتية للمركبات والأشخاص، اشتبه رجال القوة بحكم الخبرة التراكمية في المركبتيْن ومَن بداخلهما.

وتمّ تفتيش المركبتيْن وعثر بكل واحدة منهما على 4 قوارير عرق مسكر تنبعث منه رائحة كريهة بأحجام مختلفة؛ حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات وسُلِّم الأشخاص إلى شرطتي المنصور والكعكية اللتين بدورهما أكملتا أوراق القضية ورفعتاها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.