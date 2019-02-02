ماكدونالدز تطرح أول "هابي ميل" نباتي للأطفال في السويد

أضافت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في السويد وجبة "ماك فلافل" المخصصة للأطفال إلى قائمة الوجبات النباتية (فيجان)، التابعة لقائمة الوجبات السعيدة (هابي ميل)،وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن نجاح ساندويش "ماك فيجان" الذي أنتجته ماكدونالدز خلال عام 2017 والمصنوع من الصويا مع صلصة "ماك فيست" الخالية من البيض، دفع الشركة إلى إنتاج ساندويتش جديد مخصص للأطفال.

وبهذا يكون "ماك فلافل" أول "هابي ميل" نباتي للأطفال تطلقه ماكدونالدز في السويد، وهو مصنوع من الحمص والبقدونس والثوم والكمون ويُضاف إليه نوعان من الصلصة.

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد النباتيين في العالم؛ ما دفع العديد من المطاعم العالمية لإنتاج وإطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات زبائنها الذي يعتمدون في غذائهم على النباتات.

وأوضحت إحصائيات جديدة أجرتها جمعية حقوق الحيوان في السويد أن واحدا من أصل 10 أشخاص في هذا البلد يتبع نظاما غذائيا يعتمد على النباتات.

ونجاح هذه التجربة دفع ماكدونالدز إلى إطلاق شهر "الطعام النباتي" في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، وهو حدث سنوي يُقام لنشر النوعي وفوائد النظام النباتي على صحة الإنسان والبيئة.