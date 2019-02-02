بابا الفاتيكان: لا يجب اعتبار الإجهاض من حقوق الإنسان

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، أمام حشد من جماعات مناهضة الإجهاض في إيطاليا، اليوم السبت، إنه لا ينبغي النظر إلى الإجهاض باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

وأضاف، أن “إزهاق حياة بشرية عمدا في مراحلها المبكرة هو خيانة لقدرنا”.

وقال، إن الإجهاض يعامل حياة الإنسان مثل السلع الاستهلاكية التي يمكن استخدامها والتخلص منها.

وأضاف: “كم هي مأساوية هذه الرؤية، التي أصبحت واسعة النطاق ومترسخة، ويُنظر إليها حتى على أنها حق إنساني”.

ويدافع البابا فرنسيس بقوة عن الرؤى التقليدية للكنيسة الكاثوليكية بشأن الإجهاض، رغم أنه يعتبر أكثر ليبرالية من سابقيه من الباباوات.

وفي أكتوبر، قال إن النساء اللواتي تختار الإجهاض مثل الأشخاص الذين يستأجرون “قاتلا محترفا لحل مشكلة”.

د ب ا

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