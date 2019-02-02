شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة السماح بتقديم المشروبات الكحولية بالمطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً يتضمن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق بشأن إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر.

وتبين من البحث والتقصي أن الخطاب مفبرك، وذلك من خلال كتابة “سعادة” وزير الداخلية، بدلاً من كلمة “سمو” وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.

يذكر أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها والترويج لها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام في المملكة العربية السعودية.