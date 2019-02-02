كشف هوية «حامل الرشاش» داخل مدرسة.. وتوجيه عاجل من «التعليم»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة، أن الفيديو المتدوال بشأن تجول شاب يحمل رشاشا داخل مدرسة تبين أنه وقع في مدرسة تابعة لإدارة الأفلاج. وأكد “الهواملة” أنه تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتداول مغردون فيديو لشاب يحمل رشاشا ويتجول دخل إحدى المدارس، ما أثار استياء العديد من المواطنين. مواد ذات صلة: شاب يتجول بـ «سلاح رشاش» داخل مدرسة (فيديو) أول تعليق من تعليم بيشة على مقطع الطلاب المسلحين بـ«رشاش» عسير.. طالب يثير الرعب بسلاح «رشاش» داخل مجمع تعليمي في «تثليث» (فيديو)

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