عون: اللبنانيون ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدةا

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ن اللبنانيين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة، مشددا على البلاد تشهد اليوم حكومة وحدة وطنية يجب أن تبقى متضامنة، لتحقيق مشاريع عدة لها الأولوية والأهمية مثل الكهرباء والموازنة العامة للدولة .

ودعى ميشال إلى مباشرة العمل سريعا من خلال إقرار البيان الوزاري لأن الوقت يفرض العمل بسرعة لتعويض ما فات.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لاجتماع الحكومة الجديدة، والذي عقد في قصر بعبدا الجمهوري، برئاسة عون وحضور كافة أعضاء مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري.

وقال الرئيس اللبناني: “المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة السابقة، لاسيما في ما يخص الوضع المالي”.. داعيا إلى وجوب التنبه في الحديث عن هذا الأوضاع المالية وتركها إلى “أهل الاختصاص”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إن “الوقت الآن هو وقت العمل فقط.. وأمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها”.. مشددا على أن التضامن الحكومي هو أساس عمل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية تكلف الدولة، وأن التضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات التي يشهدها لبنان.

ولفت الحريري إلى أنه ستكون هناك قرارات صعبة في كافة المجالات يجب أن يتخذها مجلس الوزراء، لا سيما تطوير القوانين والحد من الإهدار ومكافحة الفساد.

وتابع قائلا: “أمامنا تحديات إقليمية صعبة ويجب أن نواجهها متحدين”.. داعيا إلى ترك الخلافات بين القوى السياسية وبعضها البعض، خارج مجلس الوزراء، مشددا على أن لبنان أمام ملفات مهمة مثل أزمة الكهرباء وإقرار الموازنة الجديدة، ومشاريع المياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل والقوى الأمنية.

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