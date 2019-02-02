وفد من مجلس اللوردات البريطاني يبحث في سلطنة عمان أوجه التعاون البرلماني المشترك

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تستغرق الزيارة الرسمية للوفد البريطاني عدة أيام، وتأتي بناء على دعوة من مجلس الدولة، الذي يشكل الغرفة العليا في مجلس عمان (البرلمان).
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ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين وحوارات ومناقشات مع أعضاء مجلسي الدولة والشورى (الغرفة السفلى في البرلمان العماني)، حول أوجه التعاون المشترك بين المجلسين وآلية عملهما التشريعي والرقابي.
كما يتضمن برنامج الوفد زيارة بعض المعالم الحضارية والتاريخية المنتشرة في سلطنة عمان.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك في إطار تطوير التعاون بين المجلسين.
ومجلس اللوردات هو أحد المجلسين اللذين يناط بهما مهمة سن القوانين في برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية؛ حيث يمتلك مجلس العموم البريطاني سلطة أكبر من مجلس اللوردات.
وتنحصر مهمة مجلس اللوردات في دراسة مشروعات القوانين التي يجيزها مجلس العموم، وكثيرا ما يعدل مجلس اللوردات في مشروعات القوانين، ولكن نادرا ما يعترض على مبادئها الأساسية؛ فبعد أن يجيز مجلس العموم مشروع القانون يمكن لمجلس اللوردات أن يؤجله، ولكن لا يستطيع أن يلغيه.
يضم مجلس اللوردات حوالي 1200 عضو، منهم 800 نبلاء بالوراثة، أي نبلاء ورثوا ألقابهم، وحوالي 400 من النبلاء الذين منحوا اللقب أثناء حياتهم، وهم أشخاص منحوا لقب بارون أو بارونة، تقديرا لمجهوداتهم في ميادين الأعمال والخدمة المدنية، أو أي ميادين أخرى.
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