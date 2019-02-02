سوريا.. توثيق 567 حالة احتجاز تعسفي خلال يناير 2019

أنقرة / الخليج 365
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توثيق ما لا يقل عن 567 حالة احتجاز تعسفي في سوريا، خلال كانون الثاني/ يناير 2019، معظمها نفذها نظام بشار الأسد.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته السبت، إنه تم احتجاز 567 شخصًا في عموم سوريا، بشكل تعسفي، خلال الشهر الماضي، بينهم 19 طفلًا و31 امرأة.
وأوضح التقرير أن القوات التابعة لنظام الأسد، احتجزت 353 شخصًا، الشهر الماضي، بينهم 12 طفلًا و23 امرأة.
ووفقًا للتقرير، جرى احتجاز 107 أشخاص في المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسوريا، بينهم 4 أطفال و5 نساء.
وأشار إلى قيام التنظيم الإرهابي بتجنيد الشباب قسرًا في المنطقة التي يحتلها.
وبيّن أن تنظيم "داعش" الإرهاب احتجز أيضًا 11 شخصًا، بينهم طفل و11 امرأة.
بينما احتجزت المجموعات المسلحة المناهضة للنظام 96 شخصًا، بينهم طفلان وامرأتان.
وتُشير مصادر من المعارضة السورية إلى وجود ما لا يقل عن 500 ألف معتقل في سجون النظام السوري.
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