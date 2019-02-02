صحيفة الخليج الالكترونية قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم في ملعب مدينة زايد الرياضية، بعد الخسارة أمام المنتخب القطري في نهائي كأس آسيا 2019. ونشرت الصفحة الرسمية لكأس آسيا على موقع تويتر صورة لغرفة تبديل الملابس الخاصة باليابان وقالت إن الفريق قام بتنظيفها بالكامل. ولم يكتف اليابانيون بتنظيف الغرفة بل تركوا رسالة بـ3 لغات، العربية واليابانية والإنجليزية، وحملت عبارة “شكرا جزيلا”. يذكر أن اليابان عاشت ليلة حزينة، السبت، بعد خسارتها أمام قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر #منتخب_اليابان ينظف غرفة ملابسه بعد مباراة #قطر ويترك رسالة بـ3 لغات: شكرا جزيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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