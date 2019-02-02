سورية_الديمقراطية: اختطاف 12 من الشرطة الكردية شرق الرقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم السبت اختطاف 12 من قوات الأسايش (الشرطة الكردية) في ريف محافظة الرقة السورية.

وقال مصدر مقرب من قوات سورية الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن “مجموعة عسكرية داهمت فجر اليوم موقعاً لقوات الأسايش، الشرطة المحلية، في بلدة حزرة البوحميد (80 كم شرق مدينة الرقة).

واختطفت المجموعة 12 عنصراً من قوات الأسايش التابعة لوحدات الحماية الكردية وجميعهم من المكون العربي وتركت أحد العناصر مقيداً في المركز بعد فقع عينه.

وأضاف أن “قوات سورية الديمقراطية بدأت البحث والتفتيش في المنطقة بحثاً عن العناصر المفقودة، وسط حالة من التوتر بين أهالي المختطفين القلقين على مصير أبنائهم”. ويشهد ريف محافظة الرقة هجمات متكررة على مواقع “قسد” ما أدى إلى مقتل العديد من عناصرها يومياً دون تبني أي جهة عمليات الهجوم، وتحمل قوات “قسد” تنظيم داعش وخلاياه النائمة مسؤولية تلك الهجمات.