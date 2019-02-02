الإحصاء: ارتفاع متوسط #رواتب السعوديين إلى 10472 ريالاً

الخليج - واس

ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى 10472 ريالاً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، مقابل 10238 ريالاً في الربع الثاني من العام نفسه.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء لسوق العمل خلال الربع الثالث من عام 2018، أن متوسط أجر السعوديين الذكور بلغ 10676 ريالاً، والسعوديات 9603 ريالات.

وأظهر التقرير أن متوسط الأجر الشهري لغير السعوديين 3682 ريالاً، متوسط أجور الذكور منهم بلغ 3807 ريالات، والإناث 2656 ريالاً.

وبلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي 11252 ريالاً، بينما بلغ متوسط أجر الأجانب 9594 ريالاً، أما في قطاع المنشآت الخاصة فقد بلغ متوسط أجر السعوديين 8104 ريالات، مقابل 3879 ريالاً للأجانب.