شكرا لقرائتكم خبر عن غبار وأمطار رعدية على المنطقة الشرقية تستمر عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي المنطقة الشرقية من التقلبات الجوية والتي تستمر حتى صباح غد الأحد.

ونبهت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهالي المنطقة إلى هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، تشمل (الدمام، والظهران، والأحساء، والجبيل، ورأس تنورة، وبقيق، والأجزاء المجاورة لها).

وأوضحت الهيئة أن الحالة بدأت في الساعة الثالثة و20 دقيقة مساء اليوم السبت، وتنتهي في الساعة 10:00 من صباح غد الأحد.