شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع «أمطار ديمية» لمدة أسبوع.. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات”، عبد العزيز الحصيني، إن من المتوقع تعرض أجواء المملكة لحالة ممطرة من مساء اليوم السبت تستمر حتى الثلاثاء، بمشيئة الله.

وأضاف “الحصيني” في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “متوقع أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية فدول الخليج العربي، متوقع أن تعيش أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية أجواء شتوية ممطرة ديمية بما فيها العاصمة، وانخفاضًا واضحًا في الحرارة”.

وذكر: “متوقع أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض- بإذن الله مهم البسوا وألبسوا عيالكم شتوي متوسط، متوقع أن يكون مقدار الانخفاض في الحرارة من ست إلى ثماني درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت، ومتوقع أن تستمر الموجة البارة حتى نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفها الله”.