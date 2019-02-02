اليمن: مقتل 60 مدنيًا وإصابة 100 آخرين بنيران الحوثي

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قالت مصادر يمنية، اليوم السبت، إن الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي، خلال شهر يناير الماضي، أسفر عن مقتل 60 مدنيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إذ أكدت المصادر حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية، أن معظم الضحايا من النساء والأطفال إلى جانب 5 جنود حاولوا إسعاف أسرة انفجر بها لغم حوثي، فانفجر بهم لغم ثان. وأضافت المصادر قائلة: «قتل أيضا 4 أشخاص داخل سجون الحوثيين جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، وحالة وفاة لسجين خرج من سجن حوثي بحالة صحية متدهورة».
وأشارت إلى تعدد وسائل القتل ما بين الألغام والقصف والقنص، وأخرى تحت التعذيب حيث توزعت الجرائم والانتهاكات على عدد من المحافظات أبرزها محافظة تعز والحديدة وحجه. ولقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين في وقت سابق، في انفجار بمدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا،
وأشارت إلى تعدد وسائل القتل ما بين الألغام والقصف والقنص، وأخرى تحت التعذيب حيث توزعت الجرائم والانتهاكات على عدد من المحافظات أبرزها محافظة تعز والحديدة وحجه.
ولقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين في وقت سابق، في انفجار بمدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بعد أن كانت الحراسة للإمارات المتحالفة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تساندها السعودية.
وتخوض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة سنوات في اليمن ضد حكومة هادي التي يدعمها تحالف تقوده السعودية، وأطلقت شرارة أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان العالم. (التفاصيل)
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