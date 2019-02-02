انت الان تتابع مساع إسرائيلية لضمان استمرار مساعدات أمريكا لفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الإعلام الإسرائيلي عن مساع إسرائيلية حثيثة من أجل استمرار التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية، بعد وقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كافة مساعداتها للفلسطينيين. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن سفير إسرائيل في واشنطن رون درمر، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، يتوليان شخصيا إيجاد حل، مشيرا إلى أن الاتصالات بين إسرائيل ومسؤولين في البيت الأبيض والكونجرس ستستمر خلال الأسبوعين القادمين، معتبرا أن الشخص الذي يمثل مفتاح الحل، هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن بلاده تتطلع إلى حل يساعد من جهة ضحايا الاعتداءات التي ينفذها الفلسطينيون في الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، لكنه من جهة أخرى يتيح استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية للفلسطينيين، بحسب "روسيا اليوم".وأضاف المسؤول أن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية