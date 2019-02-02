شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزوايا الجزائرية تفتى فى قرار السماح بأكل لحوم الحمير : لا ضرر فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف في الجزائر، أنها لا ترى ضرر في أكل لحم الحمير والبغال، وذلك ردا على الجدل الذي أثاره قرار رفع الحكومة الجزائرية حظر استيراد لحوم البغال والحمير.

وقالت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها على فيس بوك: " هناك من راسل النقيب يسأل عن موضوع بزعمهم إثارة تساؤلات بالنسبة لأكل لحم الحمير والبغال والذي رخصت له وزارة التجارة بالاستراد، ونحن نراه لا فيه ضرر ولا ضرار، وإنما مكروه فقط في صوته، وهذه الحيوانات هي وحشية بطبيعتها".

يذكر أن وزارة التجارة الجزائرية سمحت في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.

وأثار هذا القرار استياء الجزائريين، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وحتّى ساخرة من هذه الخطوة.