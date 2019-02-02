قافلة مساعدات إنسانية تتوجه لمخيم الركبان جنوب سوريا خلال أيام

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إنه "تمت الموافقة على قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى مخيم الركبان للاجئين في سوريا ، وستبدأ في خلال أيام".

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وكانت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر العربي السوري، رهف عبود قالت في العاشر من الشهر الماضي: إن المنظمة على أتم الجهوزية لإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، حال سمحت الظروف بذلك.

وأشارت عبود في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى الصعوبات التي تواجه فرق الاستجابة الإنسانية في المنظمة لتلبية احتياجات مدنيي مخيم الركبان، كاشفة أن المنظمة استنفذت حوالي 10 أشهر لإيصال القافلة الإنسانية التي تم إرسالها الشهر الأخير من العام الماضي إلى المخيم، مؤكدة أنه: "وحتى بعد الحصول على موافقة القوى المسيطرة على الأرض، فقد بقيت القافلة لنحو 10 أيام في عرض الصحراء السورية لحين تمكنها من الوصول إلى المخيم".

وأكدت عبود أن "المنظمة لا تملك حاليا أية معلومات عن الظروف الإنسانية في مخيم الركبان"، مجددة تأكيد منظمة الهلال الأحمر السوري على أن فرق الاستجابة التابعة لها على أتم الجهوزية لإرسال قوافل مساعدات إنسانية نحو أية منطقة في سوريا بما فيها مخيم الركبان، حال توافرت الظروف لذلك.

ويسيطر على مخيم الركبان الواقع عند منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، قوات أمريكية وبريطانية، كما تتخذ بعض التنظيمات الإرهابية التابعة، من المخيم قاعدة لها، كتنظيم (جيش مغاوير الثورة السورية).