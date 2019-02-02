357 ألف طلب تنفيذ بالمحاكم لاسترداد 97.6 مليار ريال

استقبلت المحاكم بالمملكة 357 ألف طلب تنفيذ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 97.6 مليار ريال، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري.

وقالت مصادر – وفقا لـ”الاقتصادية” – أن الأوراق التجارية “سندات الأمر” استحوذت على نحو 65.3% من إجمالي طلبات التنفيذ.

ولفتت إلى أن محاكم منطقة الرياض تصدرت من حيث قيمة الطلبات بنحو 55% بقيمة بلغت 53.6 مليار ريال لـ 97 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة 20.8 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 101 ألف طلب.