انت الان تتابع تمجيد صدام ليس جريمة.. القضاء العراقي يلجأ للبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم السبت، إصدار قرار بمعاقبة من يمجد الرئيس الأسبق صدام حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز، «إن الأنباء التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا يجرم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك، عارية تماما عن الصحة»، مضيفًا أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب فقط باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا.

وأشار إلى أنه لا يوجد قانون حتى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن عددا من وسائل الإعلام، نقلت خبرا مفاده أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالسجن من 5 الى 15 سنة لكل من يمجد الرئيس الراحل صدام حسين على موقع "فيسبوك". ورغم رحيل صدام حسين منذ 12 عامًا، إلا أنه لا زال مثار جدل، وأصبح