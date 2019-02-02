وكالة: وحدة تابعة لشركة النفط العمانية تبرم اتفاقات لإنشاء محطة الدقم للكهرباء والمياه

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صورة أرشيفية لشعار شركة النفط العمانية ذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم السبت أن شركة المرافق المركزية (مرافق) التابعة لشركة النفط العمانية أبرمت خمسة اتفاقات مع شركة الخليج باسيفك القابضة التايلاندية لتشييد محطة الدقم للكهرباء والمياه. وقالت الوكالة إن المحطة ستعمل بطاقة إنتاج ‭‭‭326‬‬‬ ميجاوات من الكهرباء و36 ألف متر مكعب من الماء يوميا باستثمارات تقدر بنحو 480 مليون دولار.

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