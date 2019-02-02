إشكال وتضارب بين القوات الأمنية في مطار بيروت

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وذكر موقع "النشرة" اللبناني نقلا عن مصادر خاصة أن مطار بيروت شهد اشكالا، اليوم السبت، بين جهاز أمن المطار التابع للجيش اللبناني والجمارك اللبنانية على خلفية حقيبة سفر تابعة لأحد المسافرين.

وفي التفاصيل، بدأ الإشكال بعدما أصر جهاز أمن المطار على عدم تفتيش حقيبة سفر عبر جهاز رصد الحقائب الذي اعترض عليه جهاز الجمارك اللبنانية وأصر على تفتيشها ما أدى إلى تضارب بالأيدي بين العناصر الأمنية المختلفة.

وذكرت المصادر أن المسافر صاحب الحقيبة هو كان قادما إلى ​لبنان​ عبر صالون الشرف بتوصية من قائد جهاز أمن المطار، وبعد إصرار الجمارك تم تفتيش الحقيبة ولم يعثر بداخلها على أي ممنوعات وتشير المعلومات إلى أن الجمارك يصر على إجراء تحقيق كون أحد عناصره تعرض للضرب بعد إصرار الجهاز على عملية التفتيش.