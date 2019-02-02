المغرب يعلن وفاة 9 أشخاص إثر الإصابة بانفلونزا الخنازير

نواكشوط — سبوتنيك. وقال الدكالي في تصريحات للتلفزيون الحكومي، اليوم السبت، إن "عدد الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير في المغرب وصل إلى 9 حالات حتى الآن".

وأضاف الدكالي أن "الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة بالسنوات الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير، في مدينة طنجة أقصى شمال المغرب.