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وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية في أعقاب اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي: "قطبنا اختار السير مع الرئيس بوتفليقة، ونناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة"، لافتا إلى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء". وذلك بحسب صحيفة "الخبر".
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وأوضح في هذا المجال، أنه في حالة الترشح لانتخابات أبريل/نيسان المقبل، فإن بوتفليقة "لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية"، مذكرا بأن الشعب الجزائري "يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية".
ويتوقع أحمد أويحيى أن يقوم بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة إلى الشعب الجزائري.
وعن مخاوف المعارضة من تزوير الانتخابات، رد أويحيى قائلا إن "استحقاقات 2019، ستتميز بالنزاهة والشفافية، نحن نضمن لكم من الآن سير الموعد الانتخابي وفق النزاهة المنشودة وأكثر".
وبخصوص ترشح ضابط سامي متقاعد للرئاسيات المقبلة، قال أويحيى "ليس هناك مشكل، فنحن مساندون للرئيس بوتفليقة، وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الجزائرية: بوتفليقة سيترشح لانتخابات الرئاسة بنسبة 99 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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