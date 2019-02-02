الحكومة اللبنانية الجديدة تنهي أولى جلساتها بتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري

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وهنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، الوزراء الجدد ولا سيما السيدات منهن، وقال: "أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت"، وذلك وفقا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام".

من جانبه، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها"، فيما لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "البيان الوزاري سينجز في خلال أسبوع"، وذلك وفقا لصحيفة "المستقبل" اللبنانية.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن "مجلس الوزراء شكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وإنه لا خلافات جوهرية حول البيان، إنه سيصدر خلال أسبوع".

وأضاف الجراح، خلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة الحكومة الأولى، إن "قرار النأي بالنفس كان بمصلحة لبنان". وأردف الجراح، أن رئيس الجمهورية نبه إلى ضرورة الانتباه للحديث عن الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري أكد أن وقت العمل قد حان، فيما أعطى رئيس الجمهورية مهلة شهر لصياغة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة.