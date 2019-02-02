الان تتابع مصر.. اكتشاف أثري جديد في “تونا الجبل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الآثار المصرية، صباح اليوم، عن أول كشف أثري لعام 2019 بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، في صعيد مصر.

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا، تمكنت من الكشف عن 3 آبار دفن تؤدى كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.

وبحسب بيان الوزارة، حضر الإعلان عن الكشف وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.