دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت تيليجرام تحديثاً جديداً لتطبيقها الشهير للمراسلة على أندرويد و iOS حيث يركز التحديث على منح المستخدمين المزيد من التحكم بخلفيات الدردشة لتصبح ممتعه أكثر للاستخدام داخل التطبيق.

ببساطة ستتمكن بعد التحديث من البحث عن خلفيات جديدة عبر الويب كما يمكنك جلب اي صورة لتصنع خلفيتك الخاصة مع إمكانية إضافة مؤثراتك الخاصة على الخلفية مثل الطمس والتشويش وتغيير الالوان ثم استخدامها.

أيضاً يمكنك عمل خلفيات ومشاركتها مع اصدقائك عبر رابط مشاركة، وإذا كنت لاتريد كل هذا فقد أضافت تيليغرام الكثير من الخلفيات الجديدة المعدة مسبقاً وكل ماعليك هو الدخول لقسم الخلفيات واختيار اي خلفية تناسبك.

التحديث الجديد متوفر الان عبر متجر قوقل بلاي لمستخدمين اندرويد وعبر متجر ابل ستور لمستخدمين iOS.

المصدر

التدوينة تحديث تيليجرام يسمح بصنع ومشاركة خلفيات المحادثات ظهرت أولاً على عالم التقنية.