شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 7000 لغم حوثى فى عدد من المحافظات اليمنية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح المركز، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، أنه تمكن من انتزاع 89 لغما مضادا للأفراد و2,322 لغما مضادا للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغما زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددا كبيرا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

من ناحية أخرى، أعدت ميليشيا الحوثي قائمة بأكثر من 1100 اسم من خصومها من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها، في محاولة تهدف إلى مصادرة ممتلكاتهم والاستحواذ عليها.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم، أن ما تسمى بـ"وزارة العدل" في حكومة الانقلاب بصنعاء أصدرت قائمة تضم 1142 اسما من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.

وأشار القناة إلى معلومات تفيد بأن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم ، مؤكدة أن المتمردين من هذا الإجراء إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتهم في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيهم.