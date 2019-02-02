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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "خلال الحوار جرى مناقشة موضوع التسوية السورية، بما في ذلك إعادة بناء سوريا الاجتماعي — الاقتصادي، وإيجاد ظروف لعودة اللاجئين والنازحين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.
وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين أكدا على أهمية البدء بأسرع ما يمكن بعمل اللجنة الدستورية السورية، وقالت إنه "جرى، خلال محادثاتهما، تبادل مفصل للآراء حول احتمالات دفع العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم، وبمساعدة الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: بغدانوف يبحث مع السفير السوري سبل تسوية الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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