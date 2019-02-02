توقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب

وأفادت القناة العبرية الـ"13" (العاشرة العبرية سابقا)، بأن عمليات الهبوط في مطار بن غوريون الإسرائيلي، توقفت لفترة قصيرة، بعدما رصدت أبراج المراقبة في المطار، طائرتين في محيط المطار، من نوع "طائرة دون طيار"، ما أدى إلى توقف عمليات الهبوط لفترة قصيرة.
وأوردت القناة أن مشغلي الطائرتين ألقي القبض عليهم، وجاري التحقيق معهم بتهم اختراق قوانين السلامة الملاحية أو الجوية في إسرائيل، وتعريض حياة الآلاف للخطر، والطيران دون إذن، وهو ما يعد اختراقا للقوانين الجوية الإسرائيلية.
وأوضحت القناة العبرية أن حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب الإسرائيلية عادت إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنه سبق وأن توقفت حركة الملاحة في المطار، أكثر من مرة من قبل، بعد طيران طائرات دون طيار حول المطار، ما شكلت، آنذاك، خطوة بالغة على أروح آلاف الركاب الإسرائيليين في المطار.
وأضافت القناة العبرية أن مواطنا حاول الأسبوع الماضي تشغيل طائرة دون طيار صغيرة في قلب المطار، ولكن رجال الأمن ألقوا القبض عليه، وأجرى معه تحقيق شرطي مطول.
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