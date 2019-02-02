ملك الأردن يُغادر إلى تركيا للقاء الرئيس أردوغان

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، مغادرة الملك عبد الله الثاني إلى تركيا، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الديوان في بيان، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه : "غادر الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن اليوم السبت، متوجها إلى تركيا، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



وأضاف "من تركيا يتوجه الملك ترافقه الملكة إلى تونس يوم غد الأحد، في زيارة يعقد جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".

وأعلن الديوان، الجمعة، أن زيارة الملك الأردني جاءت "تلبية لدعوة من الرئيس التركي".