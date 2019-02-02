شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «المرور» عن «مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات يتم بواسطة هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ. جاء ذلك ردا على استفسار أحد الأشخاص بشأن حقيقة مضاعفة الغرامة المالية لمخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور ٣٠ يوماً. وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

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