انفجرت مذيعة لبنانية، بالضحك على الهواء مباشرة خلال إجراءها حوارًا مع أحد الصحفيين المقيمين في فنزويلا.
واستضافت المذيعة كريستيان بيسري، عبر الاتصال الهاتفي الصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس، إلا أنه لم ينجح في نطق الكلمات العربية بشكل صحيح.
وبدأ نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية، وعلى ما يبدو أنه لم يُوفّق في النطق بالعربية بشكل صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضحك هستيري لمذيعة لبنانية على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.