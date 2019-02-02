شكرا لقرائتكم حكومة الـ 2019: 17 وزيرا جديدا... و4 سيدات اطلالاتهم الأولى حملت وعودا... "أنهكت" أسلافهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - غالب أشمر | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 23:21

حملت حكومة الـ 2019 برئاسة رئيسها سعد الحريري التي صدرت مراسيم تشكيلها أمس الخميس في القصر الجمهوري، 17 اسما جديدا الى نادي الوزراء، وضمت للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث أربع سيدات، وللمرة الأولى أيضاً تولت سيدة هي ريا الحسن، حقيبة وزارة الداخلية. كما استحدثت وزارات جديدة. فكان لافتاً غياب عدد من الوزارات، مثل وزارة الدولة لمكافحة الفساد، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط، ووزارة الدولة لشؤون الإنسان، فيما حلّت مكانها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الدولة لشؤون المرأة لتصبح: وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، والتي اعترضت على تسميتها فيوليت خيرالله الصفدي (زوجة النائب السابق محمّد الصفدي) التي اسندت إليها الوزارة.



وفي الاطلالات الأولى لغالبية الوزراء، حملت وعودا، وفق ما صرح بعضم لـ "الحياة"، بأن يكون الاصلاح والتطوير ومكافحة الفساد وتأمين استقلال القضاء ومعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وملف ​النزوح​ واقفال ملف المهجرين، والتضامن الوزاري... أولوية.

وزير العدل البير سرحان يؤكد أن "شعار مكافحة الفساد لن يبقى في اطار النظريات وسينتقل الى الارض". وقال: "سنشهد في القريب العاجل خطوات جدية وسريعة تعيد الى المواطن الثقة في هذا البلد ومن المفترض أن تكون وزارة العدل رأس حربة في محاربة الفساد وسينصب العمل على التنسيق والتعاون مع الاجهزة والوزارات كافة في هذا الاطار".

وإذ اعتبر أن التدخلات السياسية من سمة الحياة العامة في لبنان، قال: "سنعمل على تحصين القاضي كسلطة قضائية والقضاة كأفراد".

أفيوني: الحكومة الالكترونية أولوية

من جهته ممثل الرئيس نجيب ميقاتي في الحكومة، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، الذي أعلن أنه سيكون في عداد "كتلة المستقبل"، شدد على ان اولوية الحكومة "معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كي ننقل البلد الى مرحلة الازدهار، تدخل في إطارها تكنولوجيا المعلومات لتطوير القطاع الاقتصادي وجعله عصريا ومتقدما "، لافتا الى "العمل على مكننة الاجراءات الرسمية، خصوصا ان الحكومة الالكترونية اولوية وفي صلب اهتماماتنا فنحن نحتاج أيضا الى قوانين جديدة بعضها أقر وبعضها ينتظر".

وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أكد أنه "سيدخل الى مجلس الوزراء بسياسة أقرها حزب الله ترتكز على مكافحة الفساد داخل الوزارات التي سيستلمها والوزارات الأخرى". وقال: "الخطوات التي سنعتمدها سترتكز على خدمة الناس، والحرص على الوحدة الوطنية، والتعاون والتفاهم وايجاد ايرادة جامعة، والتركيز على مصلحة المواطن، ومكافحة المخاطر الخارجية كالمخاطر الاسرائيلية والأجنبية"، واعدا بأن" التوصل الى البيان الوزاري سيكون سهلا بعقلية تسهيل بدء عمل الحكومة".

جبق:"حزب الله" اختار وزيرا غير حزبي لتجنب العقوبات

أما وزير الصحة جميل جبق فأكد أنه "لا ينتمي الى أي تنظيم سياسي وبأنه غير حزبي وهو طبيب ويعمل في الشأن العام"، محددا أهدافه الأولى التي سيعمل عليها في الوزارة بـ"تأمين الاستشفاء لكل المواطنين من دون استثناء وتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية وتوفير الدواء للأمراض المستعصية". ولفت الى أن "سلفه نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني قام بالمهمة المطلوبة منه في الوزارة. ونحن سنكمل ما بدأه لجهة خفض الأسعار، وهو قام بجهد مهم من خلال وضع البطاقة الصحية وخفض أسعار الدواء ولو كان بعض الأمور يحتاج الى البحث والدراسة وان شاء الله نكمل ما بدأه بعيدا من أي كيدية مع أحد".

وعن الكلام حول وجود فيتو أميركي على تولي ممثل لـ"حزب الله" وزارة الصحة قال: "إن اختيار "حزب الله" لوزير غير حزبي هو لتجنب أي تداعيات أو مشاكل قد تنتج في حال وجود وزير حزبي على خلفية العقوبات"، مشيرا الى أن "الحزب يشكل شريحة من الشعب اللبناني وكل المساعدات التي ستصل الى لبنان سواء الى وزارة الصحة او غيرها، تصل حكما الى كل الشعب اللبناني بما في ذلك الشريحة التي تضع عليها الولايات المتحدة الفيتو".

وأكد أن "لا صحة للمعلومات عن استيراد أدوية إيرانية". وقال "ملتزمون بقانون وزارة الصحة لجهة استيراد الادوية ولن نستنبط قوانين جديدة من أماكن مختلفة".

"لن أعيد كرّة الوزير الملك"

أما وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن عبد الرحيم مراد فقال: "أنا أمثل اللقاء التشاوري في مجلس الوزراء وأصوت معه وسأحضر اجتماعات اللقاء وتكتل لبنان القوي ولن أعيد كرّة الوزير الملك واخذل الرئيس عون بي الكل"، ووعد "بمتابعة الملفات التي قام بها وزيري الخارجية والاقتصاد في الحكومة السابقة والعمل اكثر على تصدير المنتوجات للبنانية للدول العربية والخارج".

اقفال ملف المهجرين

وأعلن وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ان "العمل سينطلق في ​وزارة المهجرين​ بدءا بالملفات المستوفية الشروط والجاهزة للدفع على ان نعطي فرصة للملفات عير المكتملة في حال كان ذلك ممكناً"، واعدا "بإقفال هذا الملف من خلال اعطاء المهجرين حقوقهم".

وإذ اوضح "ان حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ في الجبل لا يمكن ان نغفل عنه،" شدّد "على التعاون الذي سيحصل مع جنبلاط وهو الذي يعلم كل الامور في الوزارة التي استلمها لسنوات، وسنتعاون معهم لاقفال الملف".

وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أوضح "أنني أمثل النائب ​طلال إرسلان في الحكومة وأنا ضمن تكتل ​لبنان القوي​"، لافتاً إلى أن "ملف ​النزوح​ ملف وطني بامتياز ويضغط على وضع البلد وله انعكاسات اقتصادية وإجتماعية، سيكون لدينا خطة عمل لمعالجة هذا الملف بأكمله".

بدوره وزير الزراعة ​حسن اللقيس،​ شدد على أن "التهريب ليس مسموحاً وغير قانوني والموضوع بحاجة إلى ضبط"، وأوضح أن "التعليمات واضحة من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بالتوجه إلى العمل".

...والوزيرات ايضا

وكشفت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، ان "خلال عملها في ​وزارة الطاقة​ كمستشارة واكبت وضع السياسات والاستراتيجيات للوزارة"، مشيرة الى ان "اليوم نقوم بتحديثها وسنطلع المواطنين على خريطة الطريق في وزارة الطاقة". وأكدت ان "التنسيق سيحصل مع كل الادارات والمؤسسات في الدولة والوزارات في اطار عمل الوزارة وشعارنا هو التواصل والتعاون"، وشدّدت على ان "كل وزارة اليوم مسؤولة عن ​مكافحة الفساد​ وستستمر وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في مكافحة الفساد في قطاع ​المولدات الخاصة​"، وطمأنت المواطنين الى ان "العمل سينطلق الاثنين المقبل".

شدياق: غداً نفتح صفحة جديدة

وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق شددت على "ان تحديات الوزارة كبيرة، خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات"، مشيرةً الى "انها ستدافع عن مواقف "القوات اللبنانية" داخل الحكومة"، داعية في الوقت نفسه الى "عدم التعاطي باستخفاف مع القوات". وقالت: "الصفحة الجديدة تفتح غداً من بعبدا مع إطلاق الساعة صفر للعمل".

تعديل اسم حقيبتها

وأعلنت الوزيرة فيوليت الصفدي انه "نتيجة الاتصالات التي أجرتها مع الرئيس الحريري منذ صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل تعديل إسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت الصفدي اتصالا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها إلغاء كلمة "تأهيل" ليصبح إسم الوزارة: وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب".

واذ أكدت أنها "وزيرة لكل لبنان وليس لطرابلس فقط". قالت: "أنا وزيرة مستقلّة طرحني الرئيس الحريري بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون".

أما وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن فأكدت أن "توزيري من قبل الرئيس الحريري يبرهن مدى ثقته وايمانه بقدرة النساء في مواقع صنع القرار".