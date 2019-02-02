شكرا لقرائتكم واشنطن تأمل بـ«خريطة طريق» لنزع سلاح بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 22:57

أعلن الموفد الأميركي المكلّف ملف كوريا الشمالية ستيفن بيغون أن بلاده لن تتفاوض مع بيونغيانغ على انسحاب جنودها المنتشرين في كوريا الجنوبية، مشيراً الى أن واشنطن تسعى قبل قمة ثانية ستجمع الشهر المقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الى «كشف دقيق» لترسانة الدولة الستالينية و«خريطة طريق» لنزع سلاحها النووي.



وتعهد ترامب أن يكشف «الأسبوع المقبل» موعد القمة ومكانها، قائلاً: «أعتقد بأن معظمكم يعرف أي ستُعقد»، في اشارة الى فيتنام كما يبدو. وتحدثت عن «تقدم هائل» مع بيونغيانغ، لكن منتقدين في الولايات المتحدة يعتبرون أن كيم لم يتخذ خطوات ملموسة كافية نحو نزع السلاح النووي، تبرّر عقد قمة ثانية.

ورجّح مدير الاستخبارات القومية الأميركية دان كوتس الثلثاء أن تقاوم بيونغيانغ الضغوط، لأن قادتها يرون أن مقدرات الأسلحة النووية «حاسمة لبقاء النظام». وعلّق ترامب رافضاً تقييم قادة أجهزة الاستخبارات، قائلاً: «أعتقد بأنني على حق، والوقت سيثبت على الأرجح أنني على حق».

وخلال قمتهما الأولى في سنغافورة في 12 حزيران (يونيو) الماضي، أصدر ترامب وكيم بياناً مبهماً حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. لكن المفاوضات بين الجانبين تراوح مكانها.

وقدّم بيغون عرضاً للاستراتيجية الأميركية، إذ قال امام جامعة ستانفورد الأميركية: «علينا إعداد خطة بديلة في حال فشلت العملية الديبلوماسية، وسنفعل ذلك». وذكّر بأن هدف الأميركيين هو «نزع السلاح النووي (لبيونغيانغ) نهائياً وفي شكل يمكن التحقق منه بأكمله».

وأضاف أن كيم تعهد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لوزير الخارجية الأميركي مايك بوميو «تفكيك وتدمير» كل منشآت تخصيب البلوتونيوم واليورانيوم التي تملكها كوريا الشمالية، لا فقط مجمّع «يونغبيون»، أشهر تلك المنشآت. في المقابل، اشترط كيم نيل «إجراءات تعادلها» من الولايات المتحدة.

وقال بيغون: «بماذا يتعلّق الأمر بدقة؟ هذا ما أعتزم مناقشته مع نظيري الكوري الشمالي في اجتماعاتنا المقبلة»، علماً أنه يتوجّه غداً إلى المنطقة للقاء موفد كوري جنوبي، ثم مواصلة محادثاته مع المفاوضين الكوريين الشماليين.

ولفت الى أن «ترامب مستعد لإنهاء هذه الحرب»، وزاد: «انتهى الأمر، لن نغزو كوريا الشمالية وليست لدينا نية لإسقاط نظامها». واستدرك أن أي انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات مع بيونغيانغ، قائلاً: «لسنا معنيين بأي محادثات ديبلوماسية تتضمّن هذه المساومة. نقطة على السطر. هذا الأمر لم يُناقش إطلاقاً».

وكانت الدولة الستالينية أعلنت أخيراً أن التزامها «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل» يُفترض أن يشمل «سحب كل التهديدات النووية الأميركية»، ما يعني مراجعة الاتفاقات الدفاعية بين واشنطن وسيول.

وذكر بيغون أن الكوريين الشماليين مهتمون برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، واستدرك: «لن نرفع العقوبات إلا عندما تنتهي عملية نزع السلاح النووي بأكملها. (لكن) لم نقل: لن نفعل شيئاً طالما أنكم لم تفعلوا شيئاً».

ويطالب الأميركيون بالحصول على «كشف دقيق» للترسانة الكورية الشمالية، يسبق «دخول خبراء» من أجل «عمليات تفتيش للمواقع الأساسية وفق المعايير الدولية». وقال بيغون أن الولايات المتحدة تريد في نهاية المطاف «إزالة أو تدمير مخزونات الأسلحة الإنشطارية وأسلحة وصواريخ وقاذفات صواريخ وأسلحة دمار شامل أخرى». وتابع أنه لهذا السبب يُفترض أن تتيح القمة المقبلة وضع «خريطة طريق للمفاوضات» مع «تقدّم كبير ويمكن التحقق منه حول نزع السلاح النووي» و«خطوات شجاعة وواقعية».