شكرا لقرائتكم البشير يسخر من استخدام معارضيه وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 00:22

سخر الرئيس السوداني عمر البشير من مُعارضيه، معتبراً أن تغيير الرئيس لا يُمكن أن يحصل على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تم تفريق تجمعات جديدة في مدن سودانية بغاز مسيل للدموع.



وقالت الشرطة إن العديد من عناصرها والمتظاهرين أصيبوا بجروح، إما برشق الحجارة وإما بغاز مسيل للدموع، لكنها لم تحدد عددهم.

من جهتها، أشارت لجنة أطباء مشاركة في تنظيم التظاهرات إلى أن 15 شخصاً أُصيبوا بجروح، بينهم ثلاثة أطفال بغاز مسيل للدموع، مشيرة إلى أن 3 ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة.

ومُنذ انطلاق حركة الاحتجاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إثر قرار الحكومة زيادة سعر الخبز، يستخدم تجمع المهنيين السودانيين شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و»واتساب» و»تويتر» لتشجيع الناس على الخروج إلى الشارع. ولكن البشير اعتبر في خطاب جماهيري في كسلا في شرق السودان أن «تغيير الحكومة أو الرئيس لا يكون بالواتساب ولا بالفيسبوك، ويبقى في صندوق الانتخاب»، مضيفاً أن «القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني».

وخرجت تظاهرات أمس تُطالب بإنهاء حكم البشير، وهتف المتظاهرون «حرّية، سلام، عدالة» وهو الشعار الذي انطلق مع حركة الاحتجاجات التي تهز السودان منذ أسابيع. وصرّح أحد الشهود لوكالة «فرانس برس» أن «شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين شمال الخرطوم، ولكنّهم واصلوا التظاهر». وذكر متظاهر من شمال الخرطوم أن «الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع، ولكنّنا لن نتوقّف».

وفي حيّ بوري شرق العاصمة، والذي يشهد احتجاجات مستمرّة- صفّق المتظاهرون وصفروا وضربوا على زجاجات، بينما أشعل البعض النار في إطارات وأشجار، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان، بحسب الشهود. كما احتشد متظاهرون في مدينة بورت سودان على البحر الأحمر وفي العديد من القرى في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة، وفي بلدة مدني وسط البلاد، طبقا للشهود.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع كذلك على المتظاهرين في مدين التي تشهد العديد من التظاهرات منذ كانون الأول. وقال أحد المتظاهرين: «الشرطة تطاردنا في الشوارع والأزقة، وتطلق الغاز المسيل للدموع، ولكننا نواصل التظاهر».

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاجات، إلى تظاهرات يومية، ولكن لم يُسجل سوى عدد قليل منها في الأيام القليلة الماضية. وتنامت التظاهرات المطلبية لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب البشير بالتنحّي.

وذكر مسؤولون أن التظاهرات أدت إلى مقتل 30 شخصاً في الاحتجاجات، بينما تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصاً بينهم أطفال وعاملون في القطاع الطبي.