شكرا لقرائتكم محكمة أميركية تحمل الحكومة السورية مسؤولية مقتل الصحافية ماري كولفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 00:25

أصدرت قاضية أميركية حكماً يحمل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية القانونية عن مقتل الصحافية الأميركية الشهيرة ماري كولفين عام 2012 أثناء تغطيتها الحرب الأهلية لمصلحة صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. ويعني الحكم دفع تعويضات لا تقل عن 302.5 مليون دولار لدور الحكومة السورية في مقتلها.



وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في الحكم الذي إن الحكومة السورية «ضالعة في عملية قتل مواطنة أميركية خارج إطار القانون». وقتلت كولفين (56 سنة) مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في مدينة حمص المحاصرة في سورية عام 2012 أثناء تغطية الصراع السوري.

واتهمت الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين عام 2016 أمام محكمة أميركية اتحادية مسؤولين سوريين في حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو موقت للبث كان مقراً للإقامة والعمل لكولفين ولصحافيين آخرين. ولم تكن الحكومة السورية مشاركة في الدفاع عن موقفها في القضية. وقال المدير التنفيذي لـ»مركز العدالة والمحاسبة» ديكسون أوزبورن، وهي جماعة أميركية معنية بحقوق الإنسان أقامت الدعوى نيابة عن أسرة كولفين، إن تلك الدعوى كانت الأولى التي سعت إلى تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن جرائم حرب. وبعد رفعها بدأت إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية منها ألمانيا ضد الحكومة السورية. وأضاف أن الحكم قد يمهد الطريق أمام مزيد من المحاسبة لأفعال الأسد.

وقالت القاضية: «الهجوم على مركز إعلامي يضم صحافيين أجانب أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من المصابين، عمل لا يتصوره عقل». وحكمت بالتعويضات المطلوبة وتعويضات أخرى، على أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت لاحق.

وفي مقابلة أجرتها شبكة «أن بي سي نيوز» مع الأسد ونقلتها «سي أن أن»، قال الرئيس السوري إن كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها لأن البلاد كانت في حرب وهي جاءت إلى سورية بصورة غير قانونية وعملت مع الإرهابيين.

وجسدت الممثلة البريطانية روزاموند بايك دور البطولة في فيلم عن حياة كولفين أنتج العام الماضي تحت اسم «حرب خاصة»، ما جذب الانتباه مجدداً إلى المسيرة المهنية للصحافية الراحلة.