شكرا لقرائتكم بري: لا ثلث معطل في الحكومة ولا أحد يملك 11 وزيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 01:35

رأى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان "هناك أسماء تتمتع بالثقة والسمعة الجيدة في الحكومة الجديدة"، واكد في دردشة مع الاعلاميين ان "ليس في الحكومة ثلث معطل ولا احد يملك 11 وزيرا"، وقال: "العقبات التي أخرت ولادة الحكومة كانت داخلية ولم تُغيّر فيها أي شيء".



وأعلن بري ان "الجلسة التشريعية التي كنتُ أنوي الدعوة اليها لم تعد لها حاجة"، وأضاف: "أنجزنا في مجلس النواب 5 أسداس القوانين المطلوبة من سيدر". وأعلن بري ان "الجلسة التشريعية التي كنتُ أنوي الدعوة اليها لم تعد لها حاجة"، وأضاف: "أنجزنا في مجلس النواب 5 أسداس القوانين المطلوبة من سيدر". واذ توقّع بري ان "لا يأخذ البيان الوزاري أكثر من اسبوع لصياغته"، أعلن انه "سيدعو على الفور لجلسة الثقة".



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