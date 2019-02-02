مستشار السيسي: مصر والسعودية صمام أمان الأمة العربية والإسلامية

اسماء السيد - صبري عبد الحفيظ من القاهرة: مازالت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب مستمرة، ويحظى الجناح السعودي في المعرض بمكانة خاصة، ويستقبل شخصيات عامة سياسية وثقافية من المصريين والعرب، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، ومنهم المستشار الديني للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور أسامة الأزهري، خلال الزيارة إنّ مصر والسعودية صمام أمان الأمة العربية والإسلامية.

ويجتذب الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشخصيات العامة من المصريين والعرب، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس، وزار أسامة الأزهري مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشئون الدينية وخطيب مسجد العاصمة الإدارية الجديدة، جناح المملكة، واستقبل خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين بالقاهرة.

وقال "الأزهري" خلال الزيارة إن مصر والمملكة صمام أمان الأمة العربية والإسلامية؛ فمصر بلد الأزهر الشريف والمملكة أرض الحرمين الشريفين؛ وتضافر جهود البلدين حصن أمان للأمة بأكملها.

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية بالجناح السعودي؛ مؤكدا أنه كعادته يجذب زائري معرض الكتاب لتنوع الجهات المشاركة به ولما يقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن المملكة العربية السعودية إضافة إلى المعروضات التي تجذب كل رواد المعرض.

واصطحب الملحق الثقافي السعودي الأزهري في جولة بالجناح ؛ حيث زار الأزهري ركن السلام عليك أيها النبي، مستمعا إلى شرح من الدكتور ناصر الزهراني عن جديد المشروع والإصدارات المتعددة له.

كما شارك "الأزهري" في حياكة كسوة الكعبة المشرفة المعروضة بركن الرئاسة العامة لشئون الحرمين. وتعرف على بعض الأروقة المشاركة في الجناح.

واستقبل الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي، الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج الكبير محمد فاضل.

ورافق الملحق الثقافي المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، في جولة داخل أروقة الجناح وتوقف أمام الركن الخاص بحياكة جزء من كسوة الكعبة لهذا العام، وأيضا أمام ركن المعني بالحرب الفكرية وأمام الركن الخاص بالسيرة النبوية واطلعا على الآثار النبوية المختلفة، وكذلك معرض الفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية التي تجسد تاريخ وثقافة وهوية المملكة، كما زاروا الركن الخاص بالطفل داخل الجناح، كذلك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

ومن جانبهما، أشادا بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال، مؤكدين أن الجناح استطاع أن يبرز الصورة الحقيقية عما تعيشه المملكة حاليا من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، كما لفت أنظارهما عدد دور النشر السعودية الكبيرة والمتنوعة في مختلف التخصصات والتي تكشف حجم التقدم والتكنولوجيا التي وصلت لها المملكة خاصة الركن الخاص برؤية وزيارة الأماكن المقدسة عبر الواقع الافتراضي بتنقية جهاز VR والتي من خلالها يستطيع المشاهد رؤية ومعايشة أجواء الحرمين الشريفين بتقنيات ثلاثية الأبعاد.

كما أعرب الدكتور "النامي" عن سعادته لزيارة الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل، لافتا أنهما أصحاب رسالة فنية هادفة للمجتمع المصري والعربي ولهما أعمال فنية خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وشهد جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، زيارة خاصة من طلاب مدارس من مصر، وحرص الجميع على تفقد أركان الجناح ودور النشر المشاركة، والاستفادة مما يقدمه الجناح من أنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة.

وأبدى الطلاب إعجابهم على مشاهدة "حياكة كسوة الكعبة المشرفة" أثناء حياكتها وتطريزها داخل الجناح، وعبروا عن سعادتهم بطريقة حياكة الكعبة المشرفة، التي تعكس مهارة الكوادر المؤهلة والمدربة على هذه الصناعة المميزة، كما تعرفوا على المخطوطات التراثية والمصحف الشر.

وزار الطلاب جناح السيرة النبوية واستمعوا لشرح عنها وعن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، واطلعوا على مجسم مفصل عن التوسعات الخاصة بالحرم المكي، والتقطت لهم صور فوتوغرافية كبيرة للحرمين الشريفين كهدايا تذكارية، واختتم الطلاب بزيارة لركن الطفل وتم عمل مسابقات وتقديم هدايا قيمة لهم، كما حرص عدداً منهم على اقتناء مجموعات من الكتب المعروضة بأسعار.

لأول مرة دشنت الملحقية الثقافية السعودية المشرفة على جناح المملكة، رؤية وزيارة الحرمين الشريفين ومعرض الحرمين عبر الواقع الافتراضي من خلال تقديم الركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي صممته شركة التعليم والتدريب الالكتروني (سيمانور) المتخصصة في التقنيات الحديثة، من خلال جهاز " VR" تستطيع من خلالها المشاهدة والتجول ومعايشة أجواء الحرمين الشريفين بتقنيات الواقع الافتراضي كما تم اطلاق تطبيق ( معرض الحرمين الافتراضي ) والمتاح على الأجهزة المحمولة الآن الذي نفذته شركة سيمانور، وقام بتقديمه وشرحه رئيس الشركة عماد بن فهد الدغيثر .

ولاقت التجربة استحسانا كبيرا من قبل الجمهور الذي أبدى سعادته بحضور مثل هذه الفعالية الروحانية التي ذهبت بهم إلى الأماكن المقدسة وهم في وطنهم، خاصة أن المشرفين على الجناح قد سمحوا للزائرين باستخدام الجهاز الذي يتسم بتقنية "VR" لكي يعيشوا أجواء زيارة المسجد الحرام والروضة المشرفة وغيرها من الأماكن المقدسة وسط ذهول وإعجاب زائري الجناح ، مؤكدين أن الجناح السعودي كل عام يمتعنا بالعديد من الأنشطة الجيدة والتي تجذب الجمهور العربي وهذا يحسب للقائمين على الجناح السعودي وتقديمه بصورة مشرفة ومعبرة عن ما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم وازدهار.

وشاركت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجناح السعودي، وكان من أهم الأركان التي جذبت رواد معرض القاهرة، والذي قدم عرض لحياكة جزء من كسوة الكعبة المشرفة وجعل الجمهور يشارك في حياكة الكسوة وهو ما أثار إعجاب الرواد مؤكدين أن هذا الأمر أسعدهم للغاية متمنين للمملكة مزيد من الاستقرار والازدهار.

ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف بن حمود الحوشان مستشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الرئاسة العامة وبتوجيه من ولاة الأمر تقدم احدث التقنيات الحديثة فيما يخدم قاصدي الحرمين، وفي مجال الترجمة يتم ترجمة الخطب إلى أكثر من 8 لغات ويتم توزيع ما يقرب من 10آلاف سماعة للاستماع للخطب بعدة لغات، هذا بجانب وجود تطبيقات بأكثر من لغة متاحة للزائرين ومن أشهر هذه التطبيقات والتقنيات تطبيق "المقصد" لدلالة الزائر داخل المسجد الحرام، ويستطيع الزائر الوصول للتطبيقات والخدمات الالكترونية من خلال تطبيق (بوابة الحرمين)، بالإضافة إلى خدمة "مقرئة الحرمين" وهي تمكن المسلمين في مكان في العالم من قراءة القرآن عن بعد ويستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص شهريا ويتناوب مدرسون متقنون التدريس فيها بأكثر من لغة وذلك على مدار 24 ساعة.