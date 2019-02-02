شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تدعو المتقدمين للوظائف الهندسية للتأكد من مواعيد الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين لمراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ.

وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات “مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات”، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.