تصميم Outlook جديد من مايكروسوفت لمستخدمي iOS

كشفت مايكروسوفت عن خططها بشأن تصميم جديد لتطبيق Outlook خاص بأنظمة تشغيل iOS في ديسمبر الماضي، وفي 30يناير فقط أصبح هذا التصميم متاحا للجميع لتحميله، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، يصاحب التصميم الجديد لـOutlook ميزات متحركة جديدة تجعله مختلفا تماما عن التصميم التقليدي القديم الذي كان عبارة عن مجرد لون أبيض.

سيكون "الشريط الأزرق" في الجزء العلوي من Outlook، هو التغيير الأبرز في التصميم الجديد لتطبيق البريد الإلكتروني الشخصي من مايكروسوفت، لكن هذا لا يعني أن باقي التصميم غير متقن.

حيث دمجت مايكروسوفت الرموز في صندوق الوارد الأساسي في تطبيق Outlook المخصص لأنظمة تشغيل iOS، ما يسهل النظر في الرسائل والعثور على تلك من جهات الاتصال. وتمتد هذه التطورات الصغيرة إلى إظهار تقويم مضمن في رسالة البريد الإلكتروني في حالة استلام دعوة تقويم أو إظهار جهات الاتصال الأحدث والبحث عن الاستفسارات في جزء البحث المخصص في التطبيق. كما ستكون هناك ميزة مجلد تفضيلات جديد لتحسين إدارة رسائل البريد الإلكتروني وأرشفتها.

يمكنك تنزيل أحدث تصميمات Outlook من متجر App Store الخاص بأبل. وستتم مطالبتك بتعيين بعض إجراءات النقر العادية عند استخدام التصميم لأول مرة.

وتعمل مايكروسوفت أيضا على "النمط المظلم" لتطبيق Outlook المخصص للهواتف المحمولة، لكن لن يكون جزءا من التحديث الجديد، ومن المخطط أن يكون في إصدار مستقبلي.