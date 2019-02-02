بالصور| النقيب محمد الحايس يعقد قرانه بحضور المفتي و"شعبولا"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press عقد النقيب محمد الحايس ضابط قسم شرطة ثان بمدينة أكتوبر، قرانه بحضور مفتي الجمهورية شوقي علام، وعدد من الفنانين منهم الفنان شعبان عبدالرحيم. ونُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا من عقد القران وحفل الزفاف، تجمع بين والد النقيب محمد الحايس والفنان شعبان عبدالرحيم، وصورة أثناء عقد القران والذي قام به مفتي الجمهورية. وأكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 13 ضابطًا و3 جنود، في اشتباكات قواتها مع عناصر إرهابية بالواحات البحرية في الجيزة، وأفادت الوزارة بأنه جار البحث عن ضابط مفقود من قواتها، هو النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم ثانٍ أكتوبر، قبل أن تنفذ القوات المسلحة ضربة جوية حرّرت فيها الحايس ونقلته للقاهرة للعلاج. وأجرى "الحايس" وقتها عددا من العمليات الجراحية الناجحة في الركبة في رحلة علاجية في جنيف بسويسرا. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

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