شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يشارك فى سباق ملتقى الفرسان بالسعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، فى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، تحت مسمى "ملتقى الفرسان"، المقام حالياً فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية. ونشر ولى عهد دبى، صورًا من حضوره للسباق فى المملكة، بالإضافة الى مقاطع فيديو من كواليس بدء البطولة فى صحراء السعودية، كذلك شارك متابعيه بصور ومقاطع فيديو للأماكن الأثرية فى العلا السعودية.

وتنافس الإمارات فى البطولة بـ41 فارسا وفارسة، بمشاركة 12 دولة هى: الإمارات والبحرين والكويت وعمان ومصر والأردن والسودان وإسبانيا والأوروجواى وفرنسا وإيطاليا والسعودية. ويبلغ مجموع جوائز السباق الذي يقام للمرة الأولى 15 مليون ريال، تقسم إلى 900 ألف ريال للمركز الأول وسيارة "رانج روفر"، و650 ألف ريال للمركز الثانى والثالث، بالإضافة الى سيارة "جاكوار"، ويحصل أصحاب المراكز من الرابع للعاشر على 400 ألف ريال، وأصحاب المراكز الـ11 إلى 100 على 100 ألف ريال.

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