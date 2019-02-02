قرار عاجل من السعودية بشأن "إعدام" ناشطة احتجت على الحكومة

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وأفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن سفارة المملكة في لندن، أن " السعودية أسقطت مطالبة النيابة بإعدام الناشطة إسراء الغمغام، نتيجة جهود مواطنين ومنظمات وجهات دبلوماسية".

بدورها، قالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط التابع لمنظمة العفو الدولية، سماح حديد: إن "إسقاط السلطات السعودية إعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد"، مضيفة أن الغمغام "لا تزال تواجه حكما غير معقول بالسجن لمجرد مشاركتها في تظاهرات سلمية".

ودعت حديد، وفقا لوكالة "فرانس برس"، النيابة العامة السعودية، إلى "إسقاط دعوتها بالحكم بالإعدام" على المتهمين الأربعة الآخرين الذين بدأت محاكمتهم في الرياض في أغسطس/ أب الماضي.

من جانبه، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن المحكمة لم تعد تسعى إلى الحكم بإعدام إسراء الغمغام، لكن من المرجح أن "تواجه حكما بالسجن لمدة طويلة".

ووجهت النيابة السعودية، التهم لأربع نشطاء آخرين إضافة إلى الناشطة الغمغام، بالتحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية.