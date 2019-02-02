الجيش السوري يقضي على مجموعة من "داعش" جنوب شرقي السخنة بريف تدمر

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، "وحدة من الجيش تقضي في عملية نوعية على مجموعة إرهابية من تنظيم داعش في منطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة بريف تدمر".

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وأفاد مراسل "سانا"، بأن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات مكثفة على مواقع ومحاور تسلل إرهابيي "الحزب التركستاني" في قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، ردا على اعتداءاتهم وخرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأضاف المراسل "سانا" أن وحدة من الجيش أحبطت محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور بلدة الحويز وباب الطاقة باتجاه نقاط الجيش في سهل الغاب بريف حماة الشمالي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

وفي ريف حمص الشرقي، قضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على مجموعة إرهابية من تنظيم "داعش" في منطقة وادي السهيل جنوب شرق السخنة بريف تدمر.