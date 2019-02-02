زعيم عربي آخر يهنئ أمير قطر على الفوز بكأس آسيا

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وتلقى أمير قطر تهنئة من الرئيس العراقي، برهم صالح، "أعرب فيها عن تهانيه لسموه وللشعب القطري بمناسبة فوز منتخب قطر لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
يذكر أن منتخب قطر، فاز على نظيره العراق بهدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019، على استاد آل نهيان.
© AFP 2018 /
كما بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، تهنئة إلى نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا.
وحقق منتخب قطر بطولة آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزة على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1، حيث أحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.
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