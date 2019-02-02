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صحيفة: الولايات المتحدة غاضبة من الحكومة اللبنانية الجديدة وتهددها

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© REUTERS / AZIZ TAHER

وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن المبعوث الأمريكي إلى بيروت حمل معه ملفات ورسائل عدة عشية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.

وأشارت الصحيفة إن أبرز ما جاء به المبعوث الأمريكي خلال تنقلاته بين المسؤولين اللبنانيين هو التهديد والوعيد من هذه الرسائل الأمريكية هو أن الدولة اللبنانية والمصارف يجب أن تواجه "حزب الله" داخليا عبر العقوبات المالية والاقتصادية عليه وبطرقها الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك أوصل بيلينغسليا إشارات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل لبنان كامل المسؤولية في حال قيام الحزب بأي مغامرة أو حرب مع إسرائيل.

أما داخليا، أشار بيلينغسليا إلى أنه يريد إفشال الحزب في إدارة وزارة الصحة اللبنانية بعد تسلمها وذلك من خلال عقوبات دولية على كل ما يرتبط بالطب والأدوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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