إعلام الإمارات يتجاهل فوز قطر بكأس آسيا

أبو ظبي/ الخليج 365-

لم يجد فوز المنتخب القطري، بكأس آسيا 2019، حظه في إعلام الإمارات، الدولة المنظمة للبطولة، وغلب "التجاهل" على منصات صحفية إعلامية بارزة غداة انتصار العنابي على الساموراي الياباني.

وغلبت على التغطيات الصحفية إما التجاهل التام أو التركيز على المنتخب الياباني ولعبه النظيف، أو الإشادة بالإنجاز غير المسبوق لـ "أبو ظبي"، في تنظيم نسخة هذه البطولة، وفق الرصد، السبت.

وتجاهل حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عبر تويتر، وموقعها الإلكتروني، الإشارة لنتيجة المباراة أمس بفوز العنابي.

وعلى الخطى ذاتها، تجاهلت صحيفة "البيان"، الفوز بوضوح، وقالت في عنوان رئيسي "الساموراي يخسر الآسيوية ويكسب اللعب النظيف"، مشيرة إلى أن بلادها نجحت في تنظيم مبهر للكأس.وسارت الاتحاد على نهج "البيان"، وعنونت صورة تشير لصعود المنتخب الياباني لمنصة التتويج بالمركز الثاني، بعنوان"شكرا الإمارات 2019 وداعا آسيا".



وتجاهلت "الوطن" الحديث عن الكأس اليوم، ناقلة تصريحات لمسؤول إماراتي عن الإنجازات التي حققتها بلاده عقب تنظيم نسخة البطولة.

كما نقل حساب الموقع الإلكتروني لـ"الإمارات اليوم"، على تويتر، عنوان "تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسيا"، للتعليق على خبر رياضي رئيسي وهو فوز قطر بالبطولة.

في حالة استثنائية، أشارت صحيفة الخليج، بنسختها الرياضية إلى فوز قطر، بعنوان "العنابي بطل كأس آسيا 2019"، بجانب عنوان فرعي "الإمارات تختتم أفضل نسخة في التاريخ بأرقام قياسية".

وأمس خرج الآلاف من القطريين والمقيمين إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز منتخب العنابي على "الساموراي" بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني.